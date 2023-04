A más de un año de la segunda temporada de "Euphoria", Labrinth y Billie Eilish estrenaron la versión oficial de "Never Felt So Alone". La canción, que estuvo en la segunda parte de la serie, no fue incluida en el soundtrack, por lo que su estreno sorprendió a los seguidores del drama adolescente de HBO.

