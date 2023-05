Blur confirma su regreso con nuevo disco: "The Narcissist" es el primer adelanto

El grupo Blur confirmó su regreso a la música con el anuncio de "The Ballad of Darren", un nuevo disco de estudio cuyo lanzamiento quedó fijado para el 21 de julio.

La banda liderada por Damon Albarn también liberó en plataformas de streaming el primer adelanto de la placa, titulado "The Narcissist".

New album, The Ballad of Darren, out 21st July 2023.https://t.co/NYFL2LW7On pic.twitter.com/5uh5O5q5yl