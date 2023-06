Britney Spears y la acusación de consumo de drogas que podría escalar a acciones legales

Una nueva polémica gira en torno a Britney Spears. Hace unos días, Daily Mail publicó un artículo donde su exesposo Kevin Federline y su hijo mayor, Sean Preston, la acusaban tener problemas con el consumo de drogas, llevando a la cantante a postear un sentido desahogo.

"El hecho de que la gente esté reclamando cosas que no son ciertas es tan triste. Puede que ni siquiera sean ellos diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí", escribió la intérprete de "Lucky" en su cuenta de Instagram.

La cantante continuó cuestionando al tabloide con una supuesta cita del mayor de los niños, recordando que la última vez que la visitaron, apenas pasaron tiempo juntos.

"Con Preston diciendo 'ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde'... ¿Recuerdas que en cada visita a mi casa entraste a tu habitación y cerraste la puerta? Nunca los vi...Jayden tocó el piano e hicimos música juntos, pero cuando dije que quería verlos más, no volví a verlos", expresó.

"Me pone triste porque intenté hacer las cosas bonitas para ustedes y nunca ha sido suficiente. Así que ustedes van a mis espaldas y hablan de mí. Me rompe el corazón y las noticias son tan bajas. Siempre he sentido que me intimidan. Es triste porque todo el mundo siente como si estuviera bien inventar mentiras a esta medida", dijo la princesa del pop.

La respuesta de Federline y posibles cargos contra el medio

Ante la publicación de Spears, Kevin Federline también quiso dar su parte de la historia, admitiendo que si bien había estado en contacto con periodistas de Daily Mail y The Sun, las declaraciones que aparecen en el medio son completamente falsas.

"Como se publicó anteriormente, nuestra familia habló con la Sra. Daphne Barak y el Sr. Erbil Gunasti un par de veces, y esto se hizo de manera respetuosa con amor y compasión por Britney y la familia Spears. Las mentiras y los intentos de explotar a los menores como clickbait es otro ejemplo repulsivo de lo que lamentablemente es cierto periodismo en la actualidad", declaró el bailarín en un comunicado.

En tanto, los abogados de la estrella pop enviaron una carta al medio británico a la que People pudo acceder, donde solicitaron al tabloide retractarse del artículo.

"The Daily Mail, a través de Daphne Barak, publicó ayer una historia que contiene numerosas fabricaciones falsas y difamatorias sobre mi cliente Britney Spears que se atribuyen a Kevin Federline y sus hijos, en particular con respecto a la 'metanfetamina cristalina'", se lee en el documento.

"Britney es de hecho una figura pública, pero esta conducta es inaceptable y completamente inaceptable. Es de mala calidad incluso para los estándares actuales del 'periodismo' y el escrutinio injusto al que se ha enfrentado", expresaron, asegurando que harán una investigación al respecto.