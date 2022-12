Cocreador del hit navideño de Mariah Carey: "Ella no entiende la música"

Walter Afanasieff, el músico que coescribió el hit navideño "All I want for Christmas is you" de Mariah Carey, entregó detalles del nacimiento de la canción y lanzó sus dardos contra la cantante.

En los ultimos años Carey ha asegurado que el tema vino a su cabeza cuando era una niña, versión que Afanasieff cree que "se la inventó en su cabeza".

"Ella no toca nada. No toca piano ni teclado. No entiende la música y no sabe nada de cambios de acordes, de teoría musical y todo eso. No sabe como pasar de un acorde disminuido a uno en séptima y luego a otro mayor", explicó el compositor.

"Asegurar que ella escribió una canción con una estructura de acordes más compleja con sus dedos en un teclado Casio cuando era una niña, es una especie de cuento chino", aclaró en conversación con el podcast Hot Takes & Deep Dives.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

En ese sentido Walter Afanasieff contó cómo nació el mega hit -que desde 2019 se ubica en el número 1 de las listas en Navidad-, y cómo fue la composición junto a Carey.

"Estabamos en una hermosa casa que estaban rentando y era época de verano. Empecé a escribir el tema en un piano, tocando una especie de boogie-woogie rockero. Mariah entró y comenzó a cantar 'I don't want a lot for Christmas'. Luego fue como un juego de pin-pon, yo le pegaba a la pelota y ella me la devolvía", recordó.

En "All I Want for Christmas Is You", Mariah Carey aparece acreditada como compositora de la letra y la música, mientras que Walter Afanasieff aparece como el creador de la música y los acordes.