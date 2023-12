Damon Albarn adelanta fin definitivo de Blur: "Es hora de concluir"

Damon Albarn, vocalista y líder de Blur, afirmó que no está seguro de que vuelva a tocar con sus compañeros y hará una pausa hasta nuevo aviso.

El conjunto londinense se reunió este 2023 después de una pausa de ocho años y lanzó su noveno álbum de estudio, "The Ballad Of Darren", en julio pasado, presentándose también en Chile en noviembre.

En una entrevista con la revista francesa Les Inrockuptibles, Albarn dijo que el cuarteto iniciará una nueva pausa. "Es hora de concluir esta campaña. Es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor tocar estas canciones nuevamente, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum, bla, bla, bla", dijo.

"No digo que no lo volveré a hacer, fue un hermoso éxito, pero no me quedo en el pasado", expresó Albarn, quien junto Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se separaron a principios de los 2000, volvieron en 2009 y en 2015 iniciaron una pausa hasta este 2023.

Albarn reveló que en 2024 presentará una "ópera" y se reunirá con Jamie Hewlett en India para "comenzar a trabajar en un nuevo álbum de Gorillaz".