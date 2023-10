Dua Lipa eliminó todos sus registros de Instagram y presentó nuevo look

La cantante Dua Lipa sorprendió al eliminar todas sus fotografías que había publicado en su cuenta de Instagram.

La voz de "Levitating" sorprendió con partir desde cero en Instagram y solo publicó en horas de la tarde del viernes una imagen con su boca mordiendo una pequeña llave, con el mensaje: "Catch me or I go" ("Atrápame o me voy").

Asimismo, su foto perfil también fue cambiada por una en la que aparece su nuevo look, con el pelo ahora en tono rojo.