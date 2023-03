Ed Sheeran anuncia nuevo disco para mayo centrado en sus miedos y ansiedades

El cantante británico Ed Sheeran pondrá a la venta el 5 de mayo su nuevo álbum "-" (el signo de la sustracción), en el que recoge "el miedo, la depresión y la ansiedad" que experimentó en 2022 cuando ocurrieron varias desgracias en su vida.

Sheeran hizo el anuncio este miércoles en Twitter, donde, junto a un foto de él trabajando hecha por la estadounidense Annie Leibovitz, puso la imagen de dos páginas de su diario en las que explica la inspiración tras su obra.

"Había estado trabajando en 'Subtract' durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser", escribe.

"Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte", lo que le llevó a crear nuevo material que reflejara sus "pensamientos más profundos y oscuros".

