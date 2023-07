La cantante Sinéad O'Connor, fallecida este miércoles a los 56 años, tuvo un recordado debut en Chile, pues vino por primera vez al país en 1990 a los conciertos benéficos "Desde Chile... Un abrazo a la Esperanza", organizados por Amnistía Internacional. La artista presentó éxitos como "Nothing Compares 2 U" y "Don't Give Up", junto a Peter Gabriel. Las jornadas tuvieron invitados internacionales de la talla de Sting, New Kids on the Block, Rubén Blades, Luz Casal y Jackson Browne.

