Eladio Carrión dona casi $100 millones a damnificados de Valparaíso

El cantante Eladio Carrión anunció una millonaria donación para ir en ayuda de los damnificados por los recientes incendios en la Región de Valparaíso.

El artista de origen puertorriqueño entregó la noticia durante un programa especial del youtuber Ibai Llanos, el cual estaba dedicado a buscar ayuda para las víctimas de los incendios.

"Yo siempre hago esto pero detrás de las cortinas, y nos dio miedo que la ayuda no llegara. No hay nada más doloroso que querer ayudar, concretarlo y que esa ayuda no llegue. Estamos contigo, Chile", dijo Carrión, quien realizará su aporte a través de la Fundación Rimas.

"Personalmente voy a donar 100 mil dólares y lo haré de esta forma", confirmó Eladio Carrión. La cifra anunciada por el cantante corresponde a más de $97 millones de pesos.