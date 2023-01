Este jueves, Miley Cyrus estrenó su single "Flowers" acompañado de un sensual vídeo musical donde celebra el amor propio.

La canción, que será parte "Endless Summer Vacation", su octavo álbum a estrenarse el 10 de marzo, es una respuesta directa a "When I Was Your Man" de Bruno Mars, una de las favoritas de Liam Hemsworth, su exesposo.

