Foo Fighters presenta a Josh Freese como su nuevo baterista

Este domingo, Foo Fighters presentó a través de una transmisión en vivo a su nuevo baterista: Josh Freese, quien se integra al grupo un año después de la inesperada muerte de Taylor Hawkins.

Freese, de 50 años, ha trabajado anteriormente con bandas como Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Guns N' Roses y Paramore siendo parte de sus giras, además de ser el baterista de estudio de The Offspring desde 2003 e integrar bandas como Devo y The Vandals.

Después de audicionar falsamente a varios bateristas en el live stream, el músico, que fue parte del homenaje realizado a Hawkins el pasado septiembre, debutó en la banda tocando el clásico "All My Life" del álbum "One By One" (2002).

La banda, que ha adelantando su nuevo trabajo con los singles "Rescued" y "Under You", lanzará su álbum "But Here We Are" el próximo 2 de junio.

En tanto, su regreso los escenarios está programado para el 24 de mayo con shows en festivales de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Brasil y Japón, cerrando a finales de noviembre en Emiratos Árabes con la fecha de la Fórmula 1.