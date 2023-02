Premios Grammy 2023: quiénes se presentarán en la ceremonia

Esta noche se llevará a cabo la 65° entrega de los Premios Grammy, ceremonia que será transmitida a través de TNT y HBO Max.

El evento, que premia lo mejor de la música, contará con presentaciones de artistas como Bad Bunny, Mary J. Blidge, Lizzo Brandi Carlile, Luke Comb, Steve Lacy, Sam Smith y Kim Petras, y Harry Styles, quien fue uno de los últimos en confirmar que su presencia en el escenario.

La ceremonia, que iniciará a las 22:00 horas, contará otra vez con el comediante Trevor Noah en la animación, mientras que, desde la producción del show anunciaron la presentación sorpresa de un artista que no nominado en esta ocasión.

#GRAMMYs producer confirms there is a surprise performance from an artist who is not nominated this year:



“It’s someone who isn’t a nominee who I really wanted and I kept on holding out hope they would pull through. Now we’re building their set and getting a band together.” pic.twitter.com/T6GFFm2z9C