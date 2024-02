Premios Grammy 2024: Lista de nominados, horarios y favoritos de la jornada

Ya está todo preparado para que en las próximas horas arranque la 66° edición de los Premios Grammy desde el Crypto.com Arena.

La gala se desarrollará a partir de las 21:00 horas de este domingo, en el que hay altas probabilidades de lluvias "muy intensas", según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., por lo que la organización se ha apresurado a desplegar un dispositivo especial de carpas y paraguas gigantes que protejan a las estrellas durante su paso por la alfombra roja.

Esta nueva entrega de los Grammy, con el cómico Trevor Noah como maestro de ceremonias por cuarto año consecutivo, estará marcada por un dominio casi absoluto de talentosas mujeres.

Las favoritas para ganar el gramófono

SZA es la más artista nominada de la cita con nueve candidaturas gracias a su álbum "SOS", seguida de Phoebe Bridgers y Victoria Monét con siete cada una, mientras que boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Jon Batiste aspiran a seis premios respectivamente.

La autora del tema "Kill Bill" compite en las tres categorías reinas -canción, grabación y álbum del año- y de ganar en este último apartado se convertiría en la primera afroamericana que se lleva ese premio en 25 años, después de que Lauryn Hill hiciera lo propio con 'The Miseducation of Lauryn Hill' en 1999.

Asimismo, Taylor Swift podría hacer historia con su disco "Midnights" si vence en la categoría de álbum del año. De ser así, se erigiría como la primera persona en ganar cuatro veces en ese apartado, superando así a cantantes como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, quienes hasta ahora, como ella, tienen tres.

Otras cantantes con dilatadas trayectorias podrían estrenar su palmarés en los Grammy, como es el caso de Lana Del Rey, quien ha acumulado once nominaciones a lo largo de su carrera, o Miley Cyrus, que ha sido nominada en ocho ocasiones desde 2015.

La gala también contará con artistas veteranos como Joni Mitchell, quien competirá por el galardón a mejor álbum de folk; Metallica y Foo Fighters, que disputarán el gramófono a mejor álbum de rock; o Dolly Parton, quien aspira a mejor actuación solista de country.

Cuatro horas y media antes de la ceremonia principal, se celebrará la conocida como "premiere de los Grammy", en la que se desvelará el nombre de los ganadores en otras categorías de menos relumbrón, como las especializadas en música latina, donde destacan nombres como el de Karol G, Rauw Alejandro, Maluma, Peso Pluma o Pablo Alborán.

¿Dónde ver los Premios Grammy?

La alfombra roja de la ceremonia se podrá ver en las redes sociales y el sitio oficial de los Grammy. En tanto la entrega de premios se emitirá en Latinoamérica desde las 22:00 horas (20:00 ET) en el canal TNT y la plataforma HBO Max.

Lista completa de nominados

Disco del Año

Boygenius - "The Record"

Janelle Monáe - "The Age of Pleasure"

Jon Batiste - "World Music Radio"

Lana Del Rey - "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd"

Miley Cyrus - "Endless Summer Vacation"

Olivia Rodrigo - "Guts"

SZA - "SOS"

Taylor Swift - "Midnights"



Canción del Año

Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Dua Lipa - "Dance the Night"

Jon Batiste - "Butterfly"

Lana Del Rey - "A&W"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"



Grabación del Año

Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Boygenius - "Not Strong Enough"

Jon Batiste - "Worship"

Miley Cyrus - "Flowers"

Olivia Rodrigo - "Vampire"

SZA - "Kill Bill"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

Victoria Monét - "On My Mama"



Mejor Artista Nuevo

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monet

The War and Treaty

Productor del Año

Jack Antonoff

Dernst "D'Mile" Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Compositor del Año

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter



Mejor Pop Solo Performance

"What Was I Made For?" – Billie Eilish

"Paint the Town Red" – Doja Cat

"Flowers" – Miley Cyrus

"Vampire" – Olivia Rodrigo

"Anti-Hero" – Taylor Swift



Mejor Pop Duo/Group Performance

Labrinth Featuring Billie Eilish - "Never Felt So Alone"

Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - "Candy Necklace"

Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - "Thousand Miles"

SZA Featuring Phoebe Bridgers - "Ghost in the Machine"

Taylor Swift Featuring Ice Spice - "Karma"



Mejor Dance/Electronic Álbum

"Never Felt So Alone" – Labrinth featuring Billie Eilish

"Candy Necklace" – Lana Del Rey featuring Jon Batiste

"Thousand Miles" – Miley Cyrus featuring Brandi Carlile

Ghost in the Machine" – SZA featuring Phoebe Bridgers

"Karma" – Taylor Swift featuring Ice Spice



Mejor Grabación Pop Dance

"One in a Million" – Bebe Rexha & David Guetta

"Miracle" – Calvin Harris featuring Ellie Goulding

"Baby Don't Hurt Me" – David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray

"Padam Padam" – Kylie Minogue

"Rush" – Troye Sivan



Mejor Rock Álbum

Foo Fighters - "But Here We Are"

Greta Van Fleet - "Starcatcher"

Metallica - "72 Seasons"

Paramore - "This Is Why"

Queens of the Stone Age - "In Times New Roman..."



Mejor Performance Rock

Sculptures Of Anything Goes - Arctic Monkeys

More Than A Love Song - Black Pumas

Not Strong Enough - Boygenius

Rescued - Foo Fighters

Lux Æterna - Metallica



Mejor Álbum Alternativo

"The Car" – Arctic Monkeys

"The Record" – Boygenius

"Cracker Island" – Gorillaz

"Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" – Lana Del Rey

"I Inside the Old Year Dying" – PJ Harvey



Mejor Performance Alternativa

"Belinda Says" Alvvays

"Body Paint" – Arctic Monkeys

"Cool About It" – Boygenius

"A&W" – Lana Del Rey

"This Is Why" – Paramore

Mejor Álbum R&B

Babyface - "Girls Night Out"

Coco Jones - "What I Didn't Tell You"

Emily King - "Special Occasion"

Summer Walker - "Clear 2: Soft Life EP"

Victoria Monét - "Jaguar II"



Mejor Canción para Audiovisual

"What Was I Made For?" – Billie Eilish

"Dance the Night" – Dua Lipa

"Barbie World" – Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua

"Lift Me Up" – Rihanna

"I'm Just Ken" – Ryan Gosling



Mejor Banda Sonora

"The Fabelmans" – John Williams

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" – John Williams

"Black Panther: Wakanda Forever" – Ludwig Göransson

"Oppenheimer" – Ludwig Göransson

"Barbie" – Mark Ronson & Andrew Wyatt



Mejor Disco Latino

La Cuarta Hoja - Pablo Alborán

Beautiful Humans, Vol. 1 - AleMor

A Ciegas - Paula Arenas

La Neta - Pedro Capó

Don Juan - Maluma

X Mí (Vol. 1) - Gaby Moreno



Mejor Disco Música urbana

SATURNO - Rauw Alejandro

MAÑANA SERÁ BONITO - Karol G

DATA - Tainy

Mejor Disco Alternativo Latino

MARTÍNEZ - Cabra

Leche De Tigre - Diamante Eléctrico

Vida Cotidiana - Juanes

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

EADDA9223 - Fito Paez