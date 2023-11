Juanes asegura que tuvo una "increíble" experiencia cercana con ovnis

El artista colombiano Juanes sorprendió la relatar una historia que nada tiene que ver con su oficio, sino que con encuentros paranormales.

Si bien el artista comentó que no era escéptico con respecto a la existencia de ovnis y extraterrestres, manifestó que cuando tuvo la oportunidad de presenciar la inquietante experiencia quedo totalmente pasmado.

"Fue increíble la verdad, fue increíble porque antes de que eso me pasara, creía en eso -los extraterrestres- pero nunca me había tocado", enfatizó el ganador del Grammy Latino al programa Buen día de Colombia.

Estábamos en Ginebra, Suiza, en un evento. Era la una de la mañana", agregó Juan Esteban Aristizábal, nombre completo del músico colombiano sobre el encuentro ocurrido en 2011.

"Literal, estábamos en el balcón sentados, tomando cerveza y viendo la ciudad. Era la una de la mañana, no había absolutamente nadie en la ciudad, ni una moto. Nada, nada, silencio absoluto", comentó el artista.

Fue en ese momento cuando empezó a avistar los extraños objetos. "De repente, al frente, empezamos a ver cinco luces gigantes, y lo primero que pensamos, 'ah, ok, el aeropuerto, aviones que van a aterrizar en el aeropuerto'.

"Y vimos estas luces que no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas", agregó.

"No podemos ser los únicos"

Enseguida, de autor de "La camisa negra" exclamó "'¿Qué es eso, tan extraño?'. Después se empezaron a mover de manera súper perfecta, es decir líneas, después hacían un triángulo. Desaparecían dos y aparecían otras, como unos patrones que se ven en internet".

"Esto duró como unos 25 minutos y, de un momento a otro, se fueron. Y yo '¡esto es real, de verdad!'. Para mí fue brutal porque fue reafirmar que esto estaba pasando", puntualizó, y no pudo dejar de lado que incluso la Defensa de Estados Unidos está pendiente de estos caso.

"Y más ahora, cuando ya el Pentágono de Estados Unidos y otros países, están diciendo 'ok, ok si, es verdad. No sabemos qué es esto, estamos investigando'", señaló Juanes. "Es obvio, no podemos ser los únicos".