Justin Timberlake anunció su primer disco en seis años

El cantante Justin Timberlake sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de su nuevo disco "Everything I Thought It Was", su primer álbum solista desde el año 2018.

Con una promoción protagonizada por Benicio del Toro, actor con el que compartió elenco en la película "Reptiles", el estadounidense confirmó la llegada de este trabajo, aunque aún sin fecha de estreno.

Como adelanto Timberlake mostró en un reciente show el sencillo "Selfish", el cual aún no cuenta con su versión de estudio disponible.