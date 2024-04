Koko Stambuk habló sobre acusación de acoso a Melina Noto

Tres días después de lo ocurrido, Koko Stambuk, vocalista de Glup, rompió el silencio tras ser acusado de acoso a Melina Noto en un evento en Casablanca.

En un video publicado en la cuenta de la banda, el músico afirmó que "he pensado mucho en qué decir y no me queda nada más que admitir que cometí un error".

"En la deconstrucción de una sociedad en la que yo fui criado hoy voy comprendiendo cosas, voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien", aseguró Stambuk.

"Me hago cargo de mi error y también de las consecuencias que puede tener mi error ya sean legales, también con mi banda y la gente que quiero", dijo en referencia al inicio de una investigación por parte de Fiscalía.

"Me avergüenzo, pido disculpas sinceramente, creo que fue un error y hay que aprender a que estás cosas no sucedan más", sentenció.