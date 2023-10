Confirman que Luis Miguel enfrenta demanda por pensión alimenticia

El cantante Luis Miguel continúa la disputa legal con su expareja Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos, por pensión de alimentos.

Pese a que un documento emitido por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México indicaba que el intérprete de "La Incondicional" no formaba parte del registro de deudores, Guillermo Pous, abogado de la actriz, aseguró que "el Sol de México" enfrenta actualmente una demanda.

"Efectivamente el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019", señaló Pous en una entrevista con El Universal.

La demanda, presentada el pasado julio, exige a Gallego Basteri "el pago, actual y atrasado, de la pensión alimenticia; es decir todo lo que involucra para cubrir los gastos y manutención de los menores".

Asimismo, el representante legal de Arámbula explicó que el documento que circula, si bien es real, no ha sido actualizado.

"En tanto no haya esa indicación por parte del juez, (Luis Miguel) no va aparecer en ese listado, lo que no significa que no lo sea. Para que aparezca se requiere que el juez lo solicite expresamente. Si bien es un documento real y es un documento cuya fecha es actual, no refleja la situación del momento, porque el señor sí lo es (deudor alimentario moroso), simplemente todavía no se da la indicación que esté inscrito en ese registro", afirmó.