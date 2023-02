Madonna responde a críticas por su aspecto en los Grammy: "Nunca me he disculpado por cómo me veo"

Luego de las críticas por su aspecto en los Premios Grammy, donde estuvo para presentar a Sam Smith y Kim Petras, Madonna ha dedicido responder a quienes la han atacado.

Mediante de Instagram, la reina del pop posteó un vídeo con registros del evento, donde habló del "honor" que fue presentar a Smith y Petras, ganadores del premio a la Mejor actuación de dúo/grupo pop, refiriéndose después a quienes eligieron hablar de su apariencia en vez de centrarse en su discurso.

"Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres que han pasado los 45 años y siente la necesidad de castigarla si sigue siendo fuerte, trabajadora y aventurera", escribió la intérprete de "Like a Prayer"

"Nunca me he disculpado por ninguna de las decisiones creativas que he tomado ni por la forma en que me veo o visto y no empezaré a hacerlo", dijo Madonna, agregando que, pese a ser "degradada" por los medios, espera que, para otras mujeres sea "más fácil en los próximos años".

Finalmente la cantante, que anunció una gira mundial para este año, finalizó el post citando a Beyoncé, diciendo: "No me romperás el alma".