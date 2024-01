Mon Laferte a quienes tildan su video de obsceno: "Mi música es para adultos"

El lyric video del single "Pornocracia" de Mon Laferte dividió a las redes sociales por su contenido ligado a lo sexual.

En la pieza audiovisual, un hombre parece hacerle sexo oral a la cantante, que está recostada dentro de una cama dentro de una concha marina.

Esto generó que algunas personas tildaran de "obsceno" el registro, por lo que la cantante decidió responder a través de un live en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Mon Laferte

"Ha generado mucha polémica en los comentarios de la gente y quería decir que he estado meditando, porque se dice que es como violento y obseno, y quiero decir que en mi cabeza no es así, no lo veo de esa manera y hay muchas cosas que de pronto hago de mi mente creativa y entusiasta y lo veo de una manera divertida, pero mucha gente lo ve de una manera distinta".

Incluso, la artista tildó el video de "divertido": "le veo mucho de humor e incluso (lo encuentro) hasta tierno, y si alguien no lo ve así lo entiendo y lo respeto mucho".

Además, decidió aclarar que su contenido no es para niños y niñas. "Mi música nunca ha sido para niños, mi música es para adultos (...) Entonces, cuando sus hijos escuchen mi música es bajo su responsabilidad, de los papás", dijo.