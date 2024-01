Morrissey cancela shows en la previa a su concierto en Chile

A solo semanas de iniciar su gira por Latinoamérica, con show en Chile, Morrissey canceló conciertos fijados para este fin de semana.

El ex The Smiths anunció que debido a "circunstancias imprevistas" no va a realizar los conciertos de este viernes 26 y sábado 27 en California.

La doble fecha era especial porque iba a tocar íntegro su álbum "You Are the Quarry" para celebrar los 20 años de su lanzamiento.

El próximo sábado 3 de febrero debe presentarse en México para iniciar su gira latinoamericana luego de posponerla en septiembre pasado, incluyendo su show en Chile que quedó para el 15 de febrero.