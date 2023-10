MTV cancela premiación en medio de conflicto entre Israel y Gaza

La cadena MTV decidió cancelar la edición 2023 de los EMA (European Music Awards), que se llevaría a cabo en París, Francia como medida preventiva en medio de la guerra entre Israel y Gaza.

De acuerdo a Variety, un vocero de Paramount aseguró que "dada la volatilidad de los eventos mundiales, hemos decidido no seguir adelante con los MTV EMA 2023 por precaución hacia los miles de empleados, miembros del equipo, artistas, fanáticos y socios que viajan desde todo el mundo para darle vida a este show".

En el comunicado, el conglomerado añadió que esta premiación, que se llevaría a cabo el 5 de noviembre "son una celebración anual de la música global" y que, a raíz de "los devastadores acontecimientos en Israel y Gaza, este no parece un momento para una celebración global".

Voting is continuing and the winning artists will receive their MTV EMA Awards.



We look forward to hosting the MTV EMAs again in November of 2024.