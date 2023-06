Cantante urbano Julianno Sosa fue detenido en Estados Unidos

En las últimas horas el cantante chileno Julianno Sosa fue detenido en Miami, ciudad donde reside hace varios años.

A través de sus redes sociales el mánager Poe Rilla comunicó que "por circunstancias fuera de su control nuestro familiar conocido como Julianno Sosa se encuentra detenido".

Los detalles de su privación de libertad no han sido revelados. Sin embargo no es primera vez que el músico urbano enfrenta problemas con la justicia en Estados Unidos. "Ahora mismo no me puedo mover porque estoy peleando un par de casos", señaló a Cooperativa en marzo pasado.

Sosa, que se radicó en Miami en 2016 y desde entonces no ha salido de Estados Unidos, también estuvo en la cárcel durante un puñado de meses en 2020.