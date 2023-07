La cantante Cecilia Pantoja, ícono de la Nueva Ola y la cultura popular chilena, murió a los 79 años, tras haber estado hospitalizada producto de una enfermedad pulmonar, según confirmó su equipo la última noche. En julio de 2016 ya había estado internada, con riesgo vital, debido a graves complicaciones respiratorias que sufrió tras un show en Antofagasta: "Los doctores me dijeron que no la contaba dos veces", dijo un año después en entrevista con "Dulce Patria" de Cooperativa. En la oportunidad, también habló de su amistad con Violeta Parra y la discusión parlamentaria que se estaba dando en ese entonces por el aborto en tres causales -que desde 2017 es ley-. "Me gusta que la mujer esté más liberal", aseguraba la intérprete, planteando que, a su juicio, "el aborto tiene que ser libre y comprensible".

