El Jordan 23 se querella contra exmánager: Lo acusó de tráfico y pedofilia

El cantante urbano El Jordan 23 se encuentra atravesando una dura polémica luego de que su exmánager realizara fuertes acusaciones en su contra.

A través de sus redes sociales Marco Carrasco, exmánager y también tío del artista, señaló que había dejado de trabajar con él por diversos motivos y lo acusó de ser responsable de tráfico de drogas, de robos e incluso creación de material pornográfico infantil.

La "funa" contra El Jordan 23 encontró eco cuando el cantante respondió en redes sociales, entregando detalles de la situación.

¿Qué dijo El Jordan 23?

En una storie escrita por él mismo aseguró que había dejado de trabajar con Marco Carrasco "lo tuve que echar por doméstico, me robó muchos millones cuando me fui a España y está haciéndose el 'weon' para no pagar, por eso toda esta escena".

"Eres un invento, no hacías ni una como mánager y aún así te tuve ganando plata para que no estuvieras secándote. Paga lo que me debes, sinvergüenza", agregó el cantante.

Además indicó que iniciará una querella por injurias y calumnias graves por los dichos de su exrepresentante.

Acusaciones de pedofilia

Por otro lado El Jordan 23 se refirió en extenso a las graves acusaciones de pedofilia que profirió su tío. Al respecto publicó un documento bajo asesoría legal en el que entrega detalles de su vinculación a este delito.

Según el relato en 2016 Jordán Carrasco (nombre real de El Jordan 23) fue detenido en un procedimiento por delito de robo con intimidación, en el cual falleció uno de sus mejores amigos.

Al ser revisado por la policía se encontró un teléfono celular de propiedad de su madre (Jennifer Morales), en el cual habían fotos "de las vacaciones familiares de verano de sus familia e hijos, ambos menores de edad a la fecha de los hechos 4 y 7 años de edad respectivamente".

Pese a que el ministerio público pidió investigar este material por el concepto de pornografía infantil, Jordán Carrasco fue absuelto y declarado inocente por este delito.