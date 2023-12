Mon Laferte: "Si me sentara con los que me tiran odio, seríamos amigos"

La cantante Mon Laferte analizó su experiencia en las redes sociales y explicó cómo transformó los mensajes de odio que recibe a diario en su nuevo disco "Autopoiética".

En este largaduración, de sonidos experimentales, latinos y urbanos, la artista chilena se "autoinsulta" con frases que alguna vez le han dedicado en internet. Ejemplo de ello es el reggeaton "NO + SAD", donde aparecen conceptos como "comunista, zorra, feminazi, prostituta".

"Mientras le daba teta a mi hijo, que despertaba todas las noches mil veces, me puse a escribir las letras del disco, entonces eran muy viscerales, nada planeado", aseguró a Cooperativa Mon Laferte, que hará una gira por Chile en 2024.

"'NO + SAD' se trata de la cultura de la cancelación de las redes sociales, de todas las maravillosas palabras que me llegan día tras día. Como que algo como 'hola, buenos días, que tengan un día muy bonito' y me llegan una cantidad de mensajes de odio", agregó.

"Quisiera no estar en redes sociales"

Para Mon Laferte estar en redes sociales es como conducir un vehículo: "Como cuando te subes y manejas, y eres súper violento y salvaje, y estás a la defensiva. Las personas cambian en el auto y en las redes", reflexionó.

Es por eso que a veces "hay un punto de mi que le gustaría no estar en redes sociales", ya que "hoy con redes sociales, somos personas más inseguras todavía porque se te invita a poner tu vida ahí, y si no estás en redes, por lo menos yo que hago música, es como casi que no existes".

"De hecho yo, Monserrat, no estoy. Está Mon Laferte, que es mi personaje artístico", puntualizó.

Los haters

Pese a ello la cantante chilena cree que es un espacio necesario en el que puede tener contacto directo con la gente y sus fanáticos. "Hay también una relación como de amor y odio, porque sí, es muy duro estar en redes sociales", agregó.

Pese a ello dice estar segura de que podría tener una buena relación con muchas de las personas que la insultan en la red. "Si me siento con ellas y la invito un café y hablamos, podríamos llegar a acuerdos y hasta ser amigas. Pero el problema de las redes es que estás como protegida y la gente es más violenta", concluyó.