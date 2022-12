Quiebre en el trap nacional: Pailita anunció que no lanzará canción con Cris Mj

Las repercusiones de los Premios Musa continúan y esta vez uno de los involucrados, Pailita, confirmó distanciamiento con Cris Mj.

Días atrás, se conoció que Cris Mj, voz de "Una noche en Medellín", habría estado enojado por los reconocimientos a Pailita y Polimá, además de que nombres como AK4:20 y otros artistas urbanos lanzaron duras palabras a sus compañeros y a la premiación.

Esta vez en un video en vivo por Instagram, Pailita se refirió a lo que iba a ser "Llámame Bebé", una canción que lanzaría junto a Cris Mj y Young Cister.

"Al parecer no va a salir, yo creo que ya deberían saberlo. No creo que salga. Me da pena también porque es un hermoso proyecto", dijo Pailita.

"Uno se da el tiempo de hacer, y por peleas cul.. súper estúpidas, al final cada uno sabe. Imagínense que por unos premios po. A veces pienso que ojalá no me hubiesen llamado, ningún brillo estar peleando", expresó el cantante de "Dime tú".