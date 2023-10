Quique Neira acusa al PDG de usar canción sin su autorización

A través de un comunicado, el cantante Quique Neira compartió su indignación contra el Partido de la Gente, luego de que uno de sus temas fuera usado en una campaña sin autorización.

La controversia, por la que el ex "Gondwana" evalúa acciones legales, inició en el marco de las elecciones internas del partido cuando Juan Marcelo Valenzuela, dirigente de la Quinta Región, hizo uso de la canción "Sentimiento Original" sin ninguna autorización.

Además, Valenzuela tomó el tema como eslogan de su campaña, enfureciendo aún más a Neira.

La indignación de Quique Neira

Mediante sus redes sociales, el intérprete de "Armonía de amor" expresó su molestia contra el uso no autorizado del tema.

"Declaro enfáticamente que NO he autorizado el uso de mi canción 'Sentimiento Original' para una campaña política del PDG, ni mucho menos he autorizado que se utilice el título de dicha canción para ser usado como 'eslogan' de la campaña que este partido político impulsa por estos días", expresó Quique.

Asimismo, el músico señaló que "esta noticia como muestra de la poca y distorsionada valoración que se tiene por quienes desarrollamos este trabajo tan maravilloso como es crear canciones".

"Me siento totalmente pasado a llevar y vulnerado en lo más sensible de mi trabajo de más de 30 años (...) ¿Cómo gente que dice estar haciendo "política en serio" hace las cosas de manera tan burda?", lanzó.

Además, Neira afirmó que "el espíritu de esta canción es absolutamente otra cosa, que ustedes claramente no entienden, y el uso abusivo e ilegal que le están dando a esta composición mía es la prueba".

"Desde hace mucho tiempo que siento gran desconfianza del mundo de la política y este lamentable acontecimiento no hace más que confirmar que mi desconfianza es absolutamente justificada (...) No olvidaré el mal rato que me están haciendo pasar y el daño enorme que me provocan, que sólo el cariño del público podrá enmendar", continuó.

"Hoy más que nunca me doy cuenta que no estoy equivocado y haré todo lo que este en mis manos para que esta falta de respeto hacia mí y mi trabajo no quede impune. No espero nada del mundo de la política y aun así me decepcionan", sentenció el cantante.