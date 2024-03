NSYNC sorprendió al unirse a Justin Timberlake en medio de concierto

Los miembros de NSYNC hicieron una sorpresiva aparición la noche de este miércoles en un concierto de Justin Timberlake, integrante de la boyband, en Los Ángeles.

Durante el show, previo al lanzamiento del sexto álbum del autor de "Mirrors"; C Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass se unieron al cantante para interpretar grandes éxitos como "Bye Bye Bye" y "It's Gonna Be Me".

Asimismo, el quinteto de los 90 estrenó en vivo "Paradise", cerrando así su primera presentación en conjunto tras su actuación en los VMA'S de MTV en 2013, cuando Timberlake recibió el Premio Vanguardia.

Esta reunión sorpresa sucedió a la aparición del grupo para presentar un premio en MTV el pasado septiembre, lanzando unas semanas después "Better Place", parte del soundtrack de "Trolls Band Together" y su primer tema en más de 20 años.