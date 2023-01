"Nuevo año, nueva Miley": Miley Cyrus anuncia su nuevo single

Tras semanas de especulación, Miley Cyrus confirmó su regreso a la música para este año mediante sus redes sociales.

"Nuevo año, nueva Miley, nuevo single. 'Flowers', 13 de enero", escribió la intérprete de "The Climb", acompañado de un corto adelanto de lo que será su nueva canción, la que estrenará el día del cumpleaños del actor Liam Hemsworth, su exesposo.

Cyrus, que protagonizó un especial de año nuevo junto a su madrina Dolly Parton, había creado expectación durante semanas tras publicar afiches en varias ciudades alrededor del mundo.

🚨Posters teasing the release of new Miley Cyrus music on January 13 have been spotted. pic.twitter.com/gcalZPBwvq