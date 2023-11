Pet Shop Boys llenó de colores y éxitos el Movistar Arena

Coronando un segundo semestre intenso en la cartelera, Pet Shop Boys concretó su regreso a Chile la noche del jueves con un contundente show en Movistar Arena.

El dúo conformado por Neil Tennant y Chris Lowe volvió a Santiago después de siete años, en esta ocasión con su gira Dreamworld enfocada en un repaso de sus grandes éxitos en más de 35 años de carrera.

La fiesta prometía y por ello el Movistar Arena se repletó a eso de las 21:00 horas, dándole un ambiente ideal para que Tennant y Lowe hicieran ingreso con una puesta en escena que incluía una pantalla que subía y bajaba, con proyecciones de colores e imágenes de la propia historia del grupo.

"Suburbia" inició la velada que se mantuvo intensa, sin mayores pausas y con la enorme presencia vocal de Tennant a sus 69 años junto a la imperturbable figura de Lowe. El par estuvo acompañado por una impecable banda de apoyo que complementó las melodías de los londinenses.

"Domino Dancing", "New York City Boy" y "You Were Always on My Mind" fueron un coro absoluto y protagonistas del baile de los 12 mil asistentes que aplaudieron cada una de las canciones y respondió ante las palabras de Tennant en español.

El dúo confirmó su posición como uno de los nombres más importantes del synth-pop, con un espectáculo colmado de energía, vibrantes colores y una simpleza a la hora de crear y tocar hits.

La parte final no bajó en intensidad y Pet Shop Boys dijo adiós con "Go West", "It's a Sin" y West End Girls", dejando una idea de satisfacción frente a los más de 90 minutos que duró el reencuentro del dúo con sus fanáticos chilenos.

Setlist de Pet Shop Boys en Chile 2023