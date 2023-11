La contundente crítica social de Roger Waters iluminó su show en el Estadio Monumental

El contestatario y energético Roger Waters renovó votos con el público chileno en el primero de sus dos shows en el Estadio Monumental.

Fueron casi dos horas y media de "This is not a Drill", show que pese a comenzar con un retraso de 20 minutos, brindó a los fanáticos dos horas y media de lo mejor de la crítica social de Pink Floyd.

"Si eres de los que dicen: 'Me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a la mierda, e ir al bar en este momento'", rezaban las pantallas a eso de las 9:20 pm para dar paso a la salida del músico de 80 años al escenario.

Pantallas en el primer show de #RogerWaters en #Chile: "Si eres de los que dicen: 'Me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger, harías bien en irte a la mierda, e ir al bar en este momento'" @cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/yZEpbqVFnz — Sofía Campusano R. (@sofiayoshi) November 26, 2023

Vestido de doctor y con un alien como paciente, Waters comenzó su show con cuatro pantallas gigantes a su espalda e interpretando una reposada versión de "Confortably Numb", clásico tema de su ópera rock "The Wall".

Referencia a Víctor Jara y polémica con hoteles

Luego de un par de clásicos temas cargados de historia, llegó el momento de la primera referencia a Chile con una reflexión habia la violencia policial y de agentes del estado. Víctor Jara fue proyectado en las pantallas y el público aplaudió con fuerza.

En una de sus tantas intervenciones, el músico se refirió a la polémica que vivió en Argentina tras sufrir una serie de cancelaciones en sus reservaciones de hotel por declaraciones que fueron calificadas como "antisemitas" por la comunidad judía.

"No me dejaron quedar en ninguno de los hoteles, lo cual es raro creo yo. La razón fue porque ellos y yo creemos cosas diferentes. Sé que lo saben, pero voy a decirlo igualmente. Yo creo en los derechos humanos igualitarios para todos mis hermanos y hermanas", dijo ante los aplausos del público presente.

Durante su show en #Chile, #RogerWaters respondió a la polémica que vivió en Argentina tras ser acusado por dichos supuestamente antisemitas. "Ellos y yo creemos cosas diferentes (...) Yo creo en los derechos humanos igualitarios", dijo el músico inglés. @cooperativa pic.twitter.com/G8HB58yHw0 — Sofía Campusano R. (@sofiayoshi) November 26, 2023

Animales voladores y un Roger con camisa de fuerza

El show continuó con clásicos como "Wish you here here" y un homenaje al enajenado Syd Barrett, uno de los fundadores de Pink Floyd.

Llegó el momento de los característicos animales voladores que ha presentado en otros shows. La oveja salió a escena durante "Sheep". Por su parte, el cerdo en "In the Flesh?", con un Roger Waters en silla de ruedas y amarrado con una camisa de fuerza en el estrado.

La segunda parte del espectáculo contó con unas gráficas dignas de un show del músico, que no deja espacio para improvisación y tiene un timing a prueba de errores.

"Money", "Us and Them", Brain Damage", y "Eclipse" coronaron la jornada con un broche multicolor gracias a las luces arcoiris del potente escenario.

Luego de tomar un shot de mezcal junto a sus compañeros de banda, el inglés terminó su redondo e icónico show cargado de crítica social, nostalgia y actualidad con "Outside The Wall".

Este domingo 26 de noviembre será el último encuentro del ex "Pink Floyd" con el público chileno y sus fanáticos pueden esperar un concierto inmersivo y contundente como los que acostumbra a realizar este ídolo de la música sicodélica.

El setlist de Roger Waters en Chile