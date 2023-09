Blink-182 pospone gira debido a "emergencia familiar " de Travis Barker

La banda estadounidense Blink-182 informó que cancelarán varios de sus próximos shows por un tema personal del baterista Travis Barker.

"Debido a un asunto familiar urgente, Travis ha tenido que regresar a su hogar en los Estados Unidos", dice la publicación del trío para informar a sus seguidores.

Aún no se ha detallado cuál es la emergencia que hizo viajar a Barker pero sí hizo posponer conciertos en Reino Unido e Irlanda entre este viernes 1 y el martes 5.

Este 2023 el regreso de la alineación clásica de Blink-182 ha sufrido algunos problemas, como la cancelación de su debut en Chile por una operación del propio Barker.

Due to an urgent family matter, Travis has had to return home to the States. The Glasgow, Belfast, and Dublin shows are being postponed. More information in regards to his return to Europe and rescheduled dates will be provided as soon as available.