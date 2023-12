El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, adelantó el primer sencillo, "Afterglow of Ragnarok" de su próximo LP de su proyecto en solitario, titulado "The Mandrake Project". La producción, la primera que lanza desde 2005, incluirá una nueva versión de "Eternity has failed", perteneciente al disco de la banda de 2015, "The Book of Souls".

