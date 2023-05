Guitarrista de Oasis dice que reunión "valdría la pena por los jóvenes"

El guitarrista fundador de Oasis, Paul Arthurs "Bonehead", afirmó que una reunión de la banda "valdría la pena" debido al impacto que tendría en los más jóvenes.

Durante un especial en Radio X, se le preguntó sobre la posibilidad de una reunión y respondió: "¿De modo realista? No sé. Liam tiene su carrera en solitario. Al igual que Noel. No sé, le estás preguntando a la persona equivocada. Pero me encantaría verlo".

"Bonehead" declaró que "algunos días te despiertas y piensas 'no, no hay necesidad de eso. Se ha hecho'. Pero cuando estoy en el escenario con Liam Gallagher como solista, salgo y tocamos 'Rock 'N' Roll Star', el lugar estalla".

"Miro esas primeras diez filas cuando estoy tocando en un estadio con Liam, y tienen como 16 o 17 años. Estas personas ni siquiera nacieron hasta bien entrada la carrera de Oasis. Entonces, si hubiera una reunión, ¿no valdría la pena para ellos? ... ¿Oíste eso, Liam? ¿Escuchas eso, Noel?", dijo el guitarrista.

Arthurs fue uno de los fundadores de Oasis: estuvo entre 1991 y 1999 en Oasis, y grabó los álbumes "Definitely Maybe" (1994), "(What's the Story) Morning Glory?" (1995) y "Be Here Now" (1997).