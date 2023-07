Murió Randy Meisner, cantante y bajista fundador de Eagles

Randy Meisner, uno de los fundadores de la banda estadounidense Eagles, murió a los 77 años de edad.

La propia agrupación de Los Angeles informó en un comunicado el fallecimiento de Meisner. "Eagles lamenta informar que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció anoche (26 de julio) en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)", escribió.

En 1971, Meisner junto con Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, formaron Eagles y contribuyeron a los álbumes de la banda, "Eagles", "Desperado", "On The Border", "One of These Nights" y "Hotel California".

"Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, 'Take It to the Limit'", dijo la banda.

El músico dejó el grupo en 1977 y fue reemplazado por Timothy B. Schmit.