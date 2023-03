Reunión de Oasis: Noel Gallagher espera llamado y Liam lo culpa "de hacerle daño a la banda"

El guitarrista Noel Gallagher y su hermano Liam nuevamente se refirieron a una posible reunión de Oasis a más de una década de su separación.

En una entrevista con la cadena de radio francesa France Inter, Gallagher fue consultado por un posible reencuentro con su hermano y con la banda: "Él tiene mi número. Tiene el número de mi manager. Llámenos".

"Debería hacer que su gente llame a mi gente. Saben quiénes son. Saben dónde estamos", expresó.

Horas después, Liam Gallagher usó su cuenta de Twitter para responder: "Así es como lo veo, el pequeño tipo, también conocido como papa, ha hecho mucho daño a Oasis como banda / marca"

Y agregó: "Tiene mucho que hacer, no solo para mí sino a ustedes los fanáticos, la gente que nos puso donde estamos hoy".

Here’s how I see it the little fella aka potato has done a lot of damage to Oasis as a band / brand he’s got a lot of making up to do not just to me but to you the fans the people that put us where we are tday as you were LG x