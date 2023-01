¿Se acerca a Chile? Lana del Rey confirma dos shows en Brasil

La cantante estadounidense Lana del Rey confirmó su regreso a Sudamérica para ofrecer dos conciertos en Brasil.

Las presentaciones de la voz de "Born to die" se realizarán en el marco del Festival Mita en Rio de Janeiro (27 de mayo) y en Sao Paulo (3 de junio). El evento también contará con la presencia de Florence + The Machine, The Mars Volta, Haim y Flume, entre otros.

Hace unos días una cuenta de fanáticos de Brasil publicó rumores sobre la supuesta venida de Lana del Rey al continente, lo que fue confirmado por ella misma a través de un comentario en el que aseguraba que "iré y les entregaré mucho amor".

El próximo 24 de marzo la estadounidense publicará su octavo disco de estudio titulado "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd".

El anuncio de Lana del Rey en Brasil acrecenta las especulaciones por un posible desembarco de la cantante en otros países de la región, incluyendo a Chile.