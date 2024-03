Shakira termina la "tiradera": nueva canción será la última sobre Piqué

La cantante Shakira lanzará "Última", asegurando que con este tema terminará con la tiradera a su ex Gerard Piqué.

"Teníamos todas las pistas listas, pero pensé: 'No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo'. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y que no debería tener nombre: Voldemort", dijo la colombiana a The New York Times.

Si bien los ejecutivos de Sony, su discográfica, dijeron a la artista que no había más tiempo para añadir canciones, la intérprete de "La Tortura" logró grabar y mezclar el tema, provocando "una reacción sorprendente" en los directivos de la compañía al presentársela.

"Cuando le toqué esta canción al jefe de marketing de Sony, él vino y comenzó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. He visto llorar a muchas mujeres en mi estudio, pero a ningún hombre. Uh, pero es un gran blandengue", declaró a Apple Music 1.

El décimo segundo álbum de la artista saldrá este viernes 22 de marzo, siendo descrito por Sony Music como "un deslumbrante testimonio de la resistencia y fuerza de Shakira, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos".