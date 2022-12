"Casi no avanza": Asistentes reportan filas de hasta dos kilómetros para ingresar a Knotfest Chile

A través de redes sociales, asistentes al festival de rock y metal Knotfest Chile han reportado múltiples problemas a pocas horas de comenzado el evento, que congrega a bandas como Judast Priest, Spliknot, Pantera, Bring Me The Horizon, entre otras.

Una enorme fila de dos kilómetros que rodea en horas de la tarde al Estadio Monumental y la falta de puntos de acceso a agua son algunos de los temas que han sido reportados.

Llegué a las 16:15. Estoy más o menos aquí haciendo la fila pa dar la vuelta al estadio completo pa entrar por Departamental.

Si no alcanzo a entrar a las 19:00 pa ver a Pantera quemo todo esto. 🔥

Se escucha a lo lejos Bring Me The Horizon comenzando su show. #KnotfestChile