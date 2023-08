Con 50 años de carrera, Max Romeo debutará en Chile durante noviembre

El jueves 23 de noviembre, el Club Chocolate del Barrio Bellavista será escenario del debut en el país del jamaiquino Max Romeo, quien justo recalará en Chile con su gira de despedida de los escenarios, tras más de 50 años de actividad musical.

Considerado una "leyenda viviente del reggae", Romeo es clave en el desarrollo del movimiento roots y posee una discografía de más de 40 álbumes, entre ellos "War inna Babylon", uno de los más emblemáticos de la historia del reggae.

Además, por ejemplo, Max Romeo coescribió y protagonizó el musical "Reggae" en Broadway "Reggae" y grabó coros en el álbum "Emotional Rescue" de The Rolling Stones, lo que llevó a Keith Richards a coproducir "Holding Out My Love to You".

La jornada incluye también al colectivo músico-cultural Rootz Hi Fi, que por 15 años ha difundido la cultura jamaiquina, del reggae-dub y la cultura del sound system en Chile.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, parten en los 20.000 pesos y también incluyen una limitada opción de meet & greet con el artista.