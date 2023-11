Puede que la intérprete californiana Natalie Mering, reconocida como Weyes Blood (35), tenga un catálogo que se extiende desde la primera década de los 2000, pero el lanzamiento de su álbum "Titanic Rising" (2019) le significó un impulso en su carrera y el reconocimiento por este lado del Cono Sur. Para su debut en Chile este viernes en el Fauna Primavera 2023, Mering deslumbró no solo con su etérea presencia, sino que con prolijas ejecuciones de temas de tal producción y además, de la más reciente, "And in the Darkness, Hearts Aglow" (2022).

