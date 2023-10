Interpol vuelve a Chile en 2024: fecha, lugar y venta de entradas

La banda estadounidense Interpol confirmó su regreso a Chile para 2024 en el marco de la celebración del aniversario de sus álbumes "Turn On The Bright Lights" (2002) y "Antics" (2004).

El trío de Nueva York vuelve a Chile para interpretar canciones como "PDA", "Say Hello to the Angels", "Evil", "Narc" y "Slow Hands", entre otras.

¿Cuándo se presenta Interpol en Chile?

La actuación de Interpol está programada para el 31 de mayo de 2024. La última presentación del grupo en Chile fue en el pasado Primavera Sound de 2022.

¿Dónde?

Interpol se presentará en el Teatro Caupolicán, mismo recinto que los ha recibido en 2008, 2011 y 2019.

Venta de entradas

La venta de entradas comenzará el jueves 2 de noviembre a las 12:00 horas por Puntoticket.