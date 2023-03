Natalia Lafourcade en Chile: Cantante mexicana regresa a presentar su nuevo disco

La cantante mexicana Natalia Lafourcade anunció su regreso a Chile para ofrecer un concierto el próximo 16 de agosto.

Lafourcade se presentará en el Movistar Arena con un show en el que repasará su discografía y en el que aprovechará de presentar su último disco titulado "De todas las flores".

"Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos. Y luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación", dijo la cantautora sobre este álbum.

La mexicana estuvo por última vez en Chile en 2018, cuando presentó "Musas", disco en el que destaca a grandes artistas de la música latinoamericana, tales como Violeta Parra, Agustín Lara, María Grever, Margarita Lecuona, entre otras.

Las entradas para este nuevo show de Natalia Lafourcade se pondrán a la venta al mediodía de este miércoles 8 de marzo en Puntoticket.