Roger Waters suma segunda fecha en Chile tras éxito en venta de entradas

Después de cinco años de la última vez que el ex Pink Floyd Roger Waters pisó territorio nacional, estará de vuelta no solo con una fecha entre manos, ya que se abrió otro show tras agotar todas las entradas para este 25 de noviembre.

La productora del evento, DG Medios, confirmó que un día después de la fecha original, el 26 de noviembre será fijada el segundo espectáculo que el músico de 79 años brindará en el mismo recinto, el Estadio Monumental.

Las entradas para este nuevo encuentro, enmarcado en la gira mundial "This is not a Drill" ya están a la venta mediante el sistema Ticketmaster.