The Cure en Chile 2023: La voz eterna de Robert Smith hizo corear al Monumental

Los fanáticos de The Cure en Chile tuvieron que esperar una década para verlos de nuevo en el país y los británicos lo hicieron coronando siete días intensos en la cartelera de conciertos musicales.

Blur, Pulp, Roger Waters, The Hives, Carly Rae Jepsen, Beck y Pet Shop Boys tocaron en la capital los días previos al grupo liderado por Robert Smith. Pero eso no fue problema para que al Estadio Monumental llegaran 42 mil entusiastas personas a gozar otra noche de buena música.

Andie Borie/DG Medios

Smith, con el carisma, maquillaje y el pelo que lo caracterizan, salió al escenario cerca de 10 minutos después de las 21 horas, con un detalle especial: Apareció con una polera que tenía la bandera chilena estampada.

Más de dos horas y media junto a The Cure

La banda dio inicio al concierto con "Alone", uno de los últimos sencillos de The Cure, que formarán parte de su próximo álbum de estudio "Songs of a Lost World".

Luego siguieron éxitos que encendieron al público de inmediato: "Pictures of You", "High" y "Lovesong", algunas de sus canciones más bellas, pertenecientes a los álbumes "Wish" y "Disintegration".

Smith tuvo breves interacciones con la audiencia chilena, más que nada mostrándose agradecido por su presencia y constantes muestras de cariño. Sin embargo, más que dedicarse a largos discursos, el cantante se centró en la música: su inigualable voz y canciones fueron las grandes protagonistas de la noche.

Robert Smith con el energético bajista Simon Gallup - Andie Borie/DG Medios

Otro de los momentos más coreados fue cuando la banda tocó "In Between Days", seguida de "Just Like Heaven". Poco después la energía seguía intacta para "A Forest" y el cierre con "Endsong", otra de las canciones más recientes.

The Cure tenía preparados dos bis: El primero con dos canciones de "Disintegration", uno de sus discos más apreciados por los fans. El segundo "encore" en tanto, llegó con seis hits para dar término al show en Macul por todo lo alto: sonaron fuerte "Lullaby", "The Walk", "Friday I'm in Love", "Close to Me", "Why Can't I Be You?" y "Boys Don't Cry".

En total fueron 28 canciones, en más de dos horas y media de un espectáculo intachable: hubo momentos emotivos, alegres, románticos, nostálgicos, para bailar y corear a todo pulmón.

"Gracias, nos vemos de nuevo... Gracias, son geniales", cerró el aplaudido Robert Smith unos 15 minutos antes de la medianoche.

Andie Borie/DG Medios

Setlist de The Cure en el Estadio Monumental, Santiago, Chile 2023

Alone

Pictures of You

High

Lovesong

And Nothing Is Forever

Burn

Fascination Street

Kyoto Song

A Night Like This

Push

In Between Days

Just Like Heaven

At Night

Play for Today

A Forest

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

-

It Can Never Be The Same

Want

Plainsong

Disintegration

-