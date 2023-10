The Weeknd en Chile: Este es el setlist de su concierto 2023

Tras el fracaso de su serie "The Idol", el cantante The Weeknd está enfocado en su carrera musical y en su gira "After Hours Til Dawn" que actualmente pasa por Latinoamérica.

Esta comenzó a fines de septiembre con tres presentaciones en México. Recientemente el canadiense se presentó en Colombia con exactamente el mismo repertorio.

Se trata de un setlist de 37 canciones que incluye algunas de sus colaboraciones con otros artistas y sus éxitos propios como "Blinding Lights" o "Can't Feel My Face".

El show de The Weeknd, de casi dos horas de duración, se podrá ver en Chile este 15 y 16 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Cuál es el setlist de The Weeknd?

Este es el repertorio de canciones de The Weeknd durante su gira latinoamericana: