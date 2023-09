Steven Tyler tendría las cuerdas vocales "destrozadas" tras show de Aerosmith

El vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, se encuentra delicado de salud tras haberse lesionado las cuerdas vocales durante un concierto en Long Island (Estados Unidos) la semana pasada, el que lo hizo sangrar tras el show.

Según consignó TMZ, la lesión pareciera ser más grave de lo que se creía, ya que el cantante viajó hasta Boston para ver a su otorrinolaringólogo y los exámenes mostraron que sus cuerdas vocales estaban "destrozadas".

Fuentes cercanas a Tyler señalaron a dicho medio que la herida se le produjo al inicio del concierto y la aguantó todo el set, incluyendo "Dream On", donde destaca por sostener una nota alta en el clímax de la canción. Lo que produjo que se hiciera más daño.

Asimismo, precisaron que el vocalista ni siquiera puede hablar en estos momentos y que al hacerlo solo se le escucha un "chillido".

Como consecuencia, no podrá cantar por 30 días, por lo que la banda pospuso sus próximos shows y retomará su gira a comienzos de 2024.

No obstante, desde su círculo cercano apuntaron que la lesión no iba a frenar a Steven Tyler de realizar shows a futuro, por lo que se espera que se recupere y vuelva al 100% de su calidad vocal. "Steven es un animal. No hay quien lo detenga", dijeron.