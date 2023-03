Taylor Swift estrenará cuatro canciones para celebrar el inicio de su gira

La cantante Taylor Swift anunció desde su cuenta de Instagram que desvelará cuatro canciones a la medianoche como parte de una "celebración" previa a su gira "The Eras Tour".

Sólo uno de los cuatro será inédito, ya que las otras tres son nuevas grabaciones, dentro de la producción que Swift ha emprendido para poder recuperar su música, después de que el productor Scooter Braun vendiera las canciones originales a Ithaca Holdings y ella perdiera los derechos de autor de parte de su catálogo.

"Eyes Open (Taylor's Version)", "Safe & Sound (Taylor's Version)", "If This Was a Movie (Taylor's Version)" y "All of the Girls You Loved Before", son los títulos de los temas con los que la cantante de 33 años dará el pistoletazo de salida a su gira internacional el 17 de marzo.

"The Eras Tour" es la nueva gira internacional en la que se embarcará la cantante estadounidense, la primera en cinco años.