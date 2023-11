Taylor Swift pidió a sus fans no lanzar objetos al escenario: "Me asustan"

La cantante Taylor Swift pidió a sus fans no lanzar objetos al escenario durante sus presentaciones.

En uno de sus recientes shows en Buenos Aires, la estadounidense hizo una breve pausa en el espectáculo para pedir, amablemente, que se detuvieran con esta popular práctica.

"Sólo porque la comunicación significa tener límites amables y saludables, les digo que realmente me asusta cuando tiran cosas al escenario, porque si hay algo ahí algún bailarín puede caerse", dijo calmadamente Swift en medio de su interpretación.

Luego la cantante agregó: "Me encanta cuando traen regalos, es genial, pero por favor no los tiren al escenario".

"Los quiero mucho", cerró desde el escenario en Buenos Aires.

Tras sus tres conciertos en la capital argentina, Taylor Swift cerrará su recorrido por Sudamérica con seis actuaciones en Brasil.

