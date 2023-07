Taylor Swift sorprende al invitar al escenario a su ex Taylor Lautner

Taylor Swift sorprendió a sus fans durante su concierto de este viernes en Kansas City, EE.UU., donde subió al escenario a su ex pareja Taylor Lautner.

El actor de "Crepúsculo" apareció en el show junto a Joey King y Presley Cash, pues protagonizan el último videoclip de la artista, para la canción "I Can See You".

Lautner, empezó a hacer acrobacias y dio un emotivo abrazo a Taylor Swift. "Te respeto mucho. No solo por la cantante, compositora y artista que eres, sino realmente por el ser humano que eres. Eres amable, humilde y me siento honrado de conocerte", le dijo.

i can’t believe yesterday was real.. wdym taylor lautner was doing backflips on stage at taylor swift’s concert in the year 2023??? pic.twitter.com/hw8yelxf3B